Эксперт Гильдии ювелиров Збойков сообщил, что цену на украшения с синтетическими бриллиантами определяет спрос

Украшения с синтетическими бриллиантами незначительно уступают в цене изделиям с натуральными камнями, поскольку массовый потребитель не видит большой разницы и готов платить, заявил исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров» Владимир Збойков в беседе с ИА НСН .

По его словам, цену на такие украшения определяет спрос. Синтетические бриллианты стоят в 30–50 раз дешевле натуральных, если покупать их оптом в Индии или Китае. Однако после транспортировки в Россию и вставки в ювелирные изделия цена может быть любой — все определяет популярность изделий.

Производители не заинтересованы в том, чтобы продавать синтетические бриллианты по доступным ценам, так как потребитель готов платить за такие ювелирные украшения.