Эксперт GdeRabota.ru Агаева отметила что, рабочие профессии наиболее востребованы для вахтовой работы на Крайнем Севере

В Тюменской области, Югре и ЯНАО много вакансий для работы вахтовым методом. Несмотря на суровый климат, такие позиции востребованы из-за высоких заработков. Генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева рассказала «ФедералПресс» , как выбрать надежного работодателя и не остаться без зарплаты.

По данным аналитиков, средние заработки на вахте в Тюмени ниже, чем в Югре и ЯНАО. Но в Тюменской области выплаты у отдельных специалистов могут быть выше.

«Во всех регионах наиболее востребованными и высокооплачиваемыми остаются представители рабочих специальностей», — пояснила Агаева.

Руководитель регионов Сибирь — Урал консалтинговой компании Coleman Group Елена Теличко посоветовала обращать внимание на условия соцпакета и соблюдение техники безопасности.

Если работодатель не выплатил зарплату в срок, то трудовая инспекция и суд заставят его начислить средства с процентами. Екатерина Агаева рекомендовала в таких случаях писать жалобу в трудовую инспекцию или прокуратуру, а также обращаться в суд.

Теличко отметила, что сначала нужно обратиться к руководителю или в отдел кадров и уточнить причину задержки. Если же задержки стали систематическими, можно требовать выплаты долга и компенсации за задержку.