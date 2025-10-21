Эксперт GdeRabota.ru Агаева назвала июль самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году

Эксперт по поиску работы и найму сотрудников Екатерина Агаева поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по планированию отпуска в 2026 году.

Специалист рекомендовала выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году выгодным будет отпуск в июле — там 23 трудовых дня. Если отдых в июле невозможен, можно рассмотреть апрель, сентябрь, октябрь или декабрь — в этих месяцах по 22 рабочих дня, подчеркнула собеседница.

«В остальные месяцы длительный отдых не принесет финансовой выгоды или вовсе приведет к потере средств», — добавила эксперт.

Генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева также посоветовала включать в отпуск выходные дни, чтобы увеличить финансовую выгоду.