Эксперт GdeRabota.ru Агаева назвала июль самым выгодным месяцем для отпуска в 2026 году
Эксперт по поиску работы и найму сотрудников Екатерина Агаева поделилась с «ФедералПресс» рекомендациями по планированию отпуска в 2026 году.
Специалист рекомендовала выбирать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. В 2026 году выгодным будет отпуск в июле — там 23 трудовых дня. Если отдых в июле невозможен, можно рассмотреть апрель, сентябрь, октябрь или декабрь — в этих месяцах по 22 рабочих дня, подчеркнула собеседница.
«В остальные месяцы длительный отдых не принесет финансовой выгоды или вовсе приведет к потере средств», — добавила эксперт.
Генеральный директор сервиса GdeRabota.ru Екатерина Агаева также посоветовала включать в отпуск выходные дни, чтобы увеличить финансовую выгоду.