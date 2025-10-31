Эксперт Гаврилин усомнился в эффективности системы отлова и стерилизации собак

По мнению эксперта, эта система, применяемая в России для регулирования численности бродячих собак, неэффективна и может рассматриваться как «диверсия против России». Гаврилин заявил, что ОСВВ изначально была разработана для слаборазвитых стран, где собаки являются разносчиками инфекций. В России же, по его словам, эта система превратилась в механизм отмывания бюджетных средств.

Эксперт подчеркнул, что бродячие собаки, получившие бирку после «стерилизации», фактически не подвергаются этой процедуре, что приводит к их активному размножению.

«Стерилизацию проводить ветеринарам невыгодно: требуются определенные усилия, требуются наркозы для наркотизации. Проще всего стерилизацию не делать, а написать на бумаге, что стерилизация прошла, поставить бирку и выпустить на волю», — заявил Гаврилин.

Он также отметил, что большое количество бродячих собак ведет к образованию стай, поведение которых кардинально отличается от поведения одиночных животных.