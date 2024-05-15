Эксперт ФРЦЭ Клименко: онлайн-пираты становятся непопулярными из-за роста доходов россиян | 360°

Общество 15 мая 2024, 14:54 Эксперт ФРЦЭ Клименко: онлайн-пираты становятся непопулярными из-за роста доходов россиян

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Нелегальные распространители видеоконтента активно теряют свои доходы. Это происходит на фоне роста доходов россиян, сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики, основатель LiveInternet Герман Клименко в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, когда у людей появляются деньги, они предпочитают пользоваться легальным софтом и смотреть легальный видеоконтент. Также в стране создаются определенные условия для борьбы с пиратскими фильмами.

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При этом некоторые нелегальные компании продолжают пользоваться спросом среди соотечественников, отметил Клименко.