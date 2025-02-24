Эксперт franshiza.ru Рождественская: процесс возвращения брендов не будет быстрым

Руководитель каталога франшиз franshiza.ru Анна Рождественская поделилась мнением с Life о ситуации вокруг возвращения западных брендов в Россию.

Она подчеркнула, что сообщения из медиа об их возможном возвращении служат лишь инструментом для иностранных компаний, стремящихся оценить потенциальные возможности и перспективы на российском рынке.

«То, что сейчас просачивается в СМИ, пока может говорить лишь о том, что иностранные компании аккуратно прощупывают почву и пытаются оценить перспективы», — отметила эксперт.

Возвращение на российский рынок связано с высокими затратами, поэтому пока преждевременно говорить о полноценном восстановлении экономических связей, добавила Рождественская.