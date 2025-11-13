Эксперт форума «Экспортный марафон» Мехрабова назвала человеческий интеллект ключевым активом в эпоху алгоритмов

В Екатеринбурге проходит ежегодный международный форум «Экспортный марафон», посвященный теме цифровизации экономики. Эксперт мероприятия Наиля Мехрабова рассказала «ФедералПресс» , как компании могут адаптироваться к новым реалиям и эффективно использовать цифровые технологии.

По мнению специалиста, в эпоху цифровизации главной ценностью становится человеческий интеллект. Компании должны переосмыслить свои бизнес-модели и сосредоточиться на развитии компетенций сотрудников.

«Когда мы говорим о цифровизации мировой торговли, это не про технологии, а про то, как компании должны переосмысливать процесс зарабатывания денег», — сказал Мехрабова.

Она подчеркнула, что будущее уже наступило, но распределено неравномерно. Традиционные подходы уступают место цифровым каналам, а решения теперь принимаются алгоритмами и базами данных. В современном мире важна не реакция, а предвидение, что может вывести российских экспортеров на передовые позиции.

Особое внимание эксперт уделила цепочкам поставок, которые должны стать адаптивными в условиях турбулентности. Маршруты оптимизируются в режиме реального времени, а цифровые платформы позволяют работать с десятками продуктов и разными платежными системами.

Мехрабова отметила, что цифровизация затрагивает все критические процессы — от управления экспортными операциями до платежных решений и электронного документооборота. Следующим этапом станет построение экосистем через интеграцию с партнерами.