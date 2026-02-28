Эксперт FoodNet Косогор сообщил, что испанские слизни уже приспособились к жизни в России

Руководитель сегмента «Умные цепи поставок» рабочей группы FoodNet НТИ Сергей Косогор рассказал, что испанские слизни адаптировались к российским условиям проживания. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По словам эксперта, обычно размножение слизней проходит осенью, когда они откладывают яйца в почву, компост или под толстый слой листьев, а также прячут кладку под различными предметами вроде досок. Наличие снегового покрова обеспечивает дополнительную защиту отложенных яиц от воздействия холода. Вместе с тем резкое снижение температур и сильное промерзание грунта на глубину 10-15 сантиметров способно привести к гибели яиц.

Специалист указал, что сочетание низких температур и наличия снежного покрова затрудняет предсказания о распространении слизней и возможных угрозах для садоводов и огородников, добавила gazeta.spb.