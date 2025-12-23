Эксперт фонда «Закон и здоровье» Балагуров предупредил о рисках для питомцев из-за новогодней мишуры

Руководитель фонда охраны качества продуктов питания и упаковки «Закон и здоровье» Григорий Балагуров указал на опасность новогодней мишуры для домашних животных в беседе с Lenta.ru .

Он отметил, что домашние питомцы могут заинтересоваться таким украшением. Однако если животное проглотит мишуру, потребуется хирургическая операция для ее извлечения, написал RT.

Эксперт также подчеркнул, что светящиеся гирлянды могут быть опасны для питомцев, поскольку они могут начать грызть провода и получить удар током.