Эксперт Фомин назвал сельдь самой популярной рыбой у россиян

Сельдь — это рыба, которая пользуется наибольшим спросом в России. Ее потребление достигает 500–550 тысяч тонн в год. Об этом рассказал ИА НСН исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.

Как отметил эксперт, тресковые виды рыб, такие как минтай и треска, также популярны, однако потребление трески начало уменьшаться из-за снижения вылова. Минтай же не пользуется большим спросом у россиян.

«Что касается лососей, форелей и семги, условия для них более подходящие в России, но все равно не сравнить с условиями Чили и Норвегии», — отметил спикер.

Форель, лосось и семга испытывают трудности в российских условиях, несмотря на то что в Мурманской области почти все пригодные места для их выращивания заняты. Строительство новых хозяйств не ведется, а объемов производства недостаточно, подчеркнул Фомин. Рыбхозы помогают насытить внутренний рынок, однако российские климатические условия не подходят для тепловодных видов рыб.