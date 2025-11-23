Эксперт Fluorite Пшихачева рассказала, что при выборе светильников важно учитывать их экологичность

При выборе светильников важно учитывать их экологичность. Например, люминесцентные лампы содержат ртуть, а галогеновые выделяют пары брома при нагреве, что требует специальных условий для утилизации, рассказала Ferra.ru руководитель проектного отдела бренда премиального освещения Fluorite Анжела Пшихачева.

Не все светодиодные светильники являются экологичными. Материал плафона и корпуса играет ключевую роль. Дешевый пластик может выделять токсичные вещества при нагревании, быть горючим и притягивать пыль.

Эксперты рекомендуют приобретать осветительные приборы в проверенных магазинах, где предоставляют всю необходимую документацию. Светильники должны иметь сертификаты, подтверждающие их безопасность, электромагнитную совместимость и энергоэффективность. Гарантия на качественные LED-светильники обычно составляет не менее двух лет.

Для создания здорового освещения в доме необходимо правильно организовать свет. Он должен быть достаточным, чтобы не напрягать зрение. Например, для жилых комнат норма составляет 150 люксов, для детских — 200, а для рабочего стола — 500.