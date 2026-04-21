Эксперт Flowwow Воронина заявила, что ирисы стали самыми доступными цветами этой весной

Самыми доступными цветами этой весной стали ирисы, однако наибольшую выгоду покупателям приносят сезонные растения, такие как тюльпаны, диантусы и альстромерии. Об этом «Известиям» рассказала директор направления b2b-маркетинга маркетплейса Flowwow Полина Воронина.

По ее словам, ирисы чаще всего покупают для украшения дома, а не в качестве подарка. В этом сегменте они конкурируют с нарциссами, гиацинтами и азалиями. Средний чек на такие букеты составляет от 2,9 до 3,4 тысячи рублей. При этом стоимость букета из ирисов — около 2722 рублей, тюльпанов — 3080, диантусов — 3223, альстромерий — 3894 рубля.

Эксперт отметила, что весной наибольшим спросом пользуются розы, тюльпаны и альстромерии. После апреля интерес к тюльпанам снижается, уступая место диантусам. Самыми дорогими остаются пионы: цена одного стебля может достигать 900 рублей, но спрос на них высок благодаря популярности в соцсетях.