Эксперт Филиппова заявила, что возрастная маркировка фильмов не отражает реальных ценностей героев

Вице-президент МОО «Сфера» Валерия Филиппова заявила RuNews24.ru , что маркировка «18+» не всегда помогает родителям понять, какие ценности транслирует фильм.

По ее словам, важно анализировать не только возрастные ограничения, но и поведение героев, а также смыслы, заложенные в сюжете. Эксперт привела в пример фильм «Хищник», где за внешней героикой скрываются спорные моменты.

Филиппова отметила, что проект «Родник» уже содержит 700 экспертных оценок и помогает ориентироваться в цифровом контенте, формируя единый стандарт ценностной аналитики для семей и педагогов.