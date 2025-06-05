Эксперт Ferra.ru Вихров рассказал об использовании адаптированных к морозу радиосредств в Арктике

До 2017 года Норильск был практически отрезан от стабильного интернета: связь обеспечивалась только через спутники с низкой пропускной способностью. Это препятствовало развитию как бизнеса, так и социальной инфраструктуры. Позже ситуация начала меняться: в Арктике стали использовать комбинацию спутниковой связи и радиосредств, адаптированных к суровому климату, рассказал эксперт сайта Ferra.ru Алексей Вихров.

Как отметил специалист, для обеспечения более надежной связи в 2025 году «Ростех» представил спутниковые трекеры, разработанные «Росэлектроникой». Эти устройства могут функционировать при температурах до −60 градусов и подходят для мониторинга состояния техники в удаленных районах. Трекеры передают данные, включая аварийные сигналы, в центры управления, что позволяет контролировать оборудование без постоянного присутствия людей.

Улучшения коснулись и проводной связи. В 2017 году компания «Единство» (структура «Норникеля») проложила первую волоконно-оптическую линию длиной почти тысячу километров. В 2024 году появилась вторая линия — для резервирования канала. Строительство велось через вечную мерзлоту и тайгу, поэтому использовали специальную технику вроде снегоболотоходов. Сейчас к оптоволоконной сети подключены все крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы в Норильске. По словам Вихрова, в сети «МегаФона» уже около 97% трафика передается через LTE, и это заметно улучшает повседневную связь.

Спутниковая связь при этом остается важным резервом. Роскосмос до 2027 года планирует запустить серию спутников для широкополосного интернета в Арктике. В рамках программы на орбиту выведут сотни аппаратов, чтобы обеспечить устойчивый доступ к сети как на суше, так и в море.