Эксперт Федорук: решение о заселении общедомового имущества рабочими принимают собственники

Заселение рабочих в общедомовое имущество возможно лишь после согласования с собственниками жилья. Об этом сообщил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук в разговоре с Национальной Службой Новостей.
Как отметил специалист, если такое право было делегировано ТСЖ, оно вправе принять решение. В противном случае требуется проведение собрания собственников, где решение принимается большинством в 2/3 голосов. Без одобрения собственников такие вопросы решать нельзя, подчеркнул Федорук.
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