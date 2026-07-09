Эксперт Федерации автовладельцев Канаев призвал запретить велокурьерам ездить по скоростным дорогам

Для снижения статистики ДТП необходимо запретить перемещение велокурьеров как по тротуарам, так и по дорогам с высоким скоростным режимом. Такое мнение в беседе с ИА НСН высказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Осенью Министерство транспорта РФ планирует внести в правительство пакет поправок в правила дорожного движения для пользователей СИМ. Эксперт пояснил логику регулятора: если пользователям СИМ разрешить дороги общего пользования при наличии лицензии, они уйдут с тротуаров, где представляют угрозу пешеходам.

«Минтранс поступает правильно, разрешая одно и регулируя, запрещая другое. Соответственно, есть дороги общего пользования и тротуары для пешеходов», — отметил специалист.

Кроме того, Канаев призвал ввести дополнительное ограничение на передвижение по дороге при скоростном режиме свыше 60 километров в час. По его словам, подобные участники дорожного движения создают опасные ситуации.