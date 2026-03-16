Эксперт Fam Properties Тумин сообщил, что досрочное погашение ипотеки не создает давления на рынок жилья

Директор рынков России и СНГ Fam Properties Валерий Тумин рассказал «Известиям» , что многие заемщики, оформившие ипотеку в конце 2024 года и начале 2025-го, рассматривали кредит как временное решение. Они стремятся как можно быстрее снизить долговую нагрузку.

По данным ВТБ, каждый пятый заемщик с рыночной ипотекой 2025 года уже полностью закрыл кредит, а больше половины регулярно вносили частичные досрочные платежи. Некоторые, кто не смог справиться с нагрузкой самостоятельно, выбрали выход через продажу квартиры.

«Самоликвидация кредита через продажу квартиры фактически снимает потенциально проблемный актив с баланса банка. Это гораздо менее болезненный сценарий, чем принудительное взыскание», — подчеркнул эксперт.

Общий объем досрочно погашенных ипотечных кредитов в 2025 году составил 1,16 трлн рублей. Рынок продолжает активно работать: только за январь 2026 года банки выдали ипотечных кредитов на 430 млрд рублей.

На рынок недвижимости такая динамика влияет через увеличение предложения на вторичном рынке. Однако, по оценке Тумина, масштаб этого процесса пока невелик и не способен существенно изменить ценовую ситуацию.