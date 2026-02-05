Эксперт fam Properties Тумин рассказал о более заметном снижении цен на вторичном рынке жилья в 2026 году

В 2026 году на вторичном рынке жилья в некоторых регионах может произойти более заметное снижение цен. Об этом «Известиям» рассказал директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин.

По словам эксперта, под угрозой снижения цен могут оказаться города, где в 2025 году была стагнация или падение. Среди них — Ростов-на-Дону, Ставрополь, Мурманск, Новосибирск и Новокузнецк. Эти территории чувствительны к доступности ипотеки, и продавцам придется снижать цены, чтобы выдержать конкуренцию с новостройками.

В Московской области и Краснодарском крае, где в прошлом году стоимость жилья снизилась на 2,7–3,3%, дальнейшее падение, по оценке Тумина, будет умеренным. Рынки частично адаптировались к новым условиям, и потенциал резкой коррекции ограничен.

«Структура спроса сместится в пользу массовых сегментов — комфорт-класса и эконома, которые сейчас составляют 85% предложения», — сказал собеседник. Эти квартиры наиболее чувствительны к изменению ипотечных условий.

Бизнес-класс и премиум, доля которых не превышает 7,5%, будут дорожать медленнее или останутся в стадии стагнации, так как их аудитория меньше зависит от кредитования.

Ожидается сокращение разрыва между ценами на первичном и вторичном рынках. В ряде регионов он может уменьшиться с 60–70% до 25–30%. Однако это не означает, что готовое жилье догонит новостройки по стоимости. Скорее, первичный рынок притормозит из-за роста себестоимости строительства и повышения НДС.

Ключевым фактором для рынка остается политика Банка России. Если регулятор будет осторожно смягчать условия, активизация спроса, по словам эксперта, сдвинется на вторую половину года. Тогда до лета вторичный рынок будет находиться в режиме торга и плавного снижения цен, а затем может начаться постепенное восстановление.