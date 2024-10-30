Эксперт Est-a-Tet Родионцев: покупка квартиры в новостройке с отделкой сэкономит время и деньги

Директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев рассказал, стоит ли покупать квартиры в новостройках с предчистовой или чистовой отделкой. Данный вариант действительно считается самым выгодным, отметил эксперт в беседе с Life .

Он напомнил, что плата за жилье вносится до ввода объекта в эксплуатацию. До этого момента подорожают как строительные материалы, так и услуги рабочих, пояснил специалист. По его словам, качественный ремонт стал трендом в премиальном и элитном сегментах.

Управляющий партнер «Прайм Лайфа» Денис Коноваленко обратил внимание на еще один способ выгодного приобретения недвижимости на первичном рынке. Благодаря траншевой ипотеке можно сократить переплату и вносить комфортные платежи, пояснил он.