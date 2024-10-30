Эксперт Est-a-Tet Родионцев: покупка квартиры в новостройке с отделкой сэкономит время и деньги

Директор по развитию Est-a-Tet Роман Родионцев рассказал, стоит ли покупать квартиры в новостройках с предчистовой или чистовой отделкой. Данный вариант действительно считается самым выгодным, отметил эксперт в беседе с Life.
Он напомнил, что плата за жилье вносится до ввода объекта в эксплуатацию. До этого момента подорожают как строительные материалы, так и услуги рабочих, пояснил специалист. По его словам, качественный ремонт стал трендом в премиальном и элитном сегментах.
Управляющий партнер «Прайм Лайфа» Денис Коноваленко обратил внимание на еще один способ выгодного приобретения недвижимости на первичном рынке. Благодаря траншевой ипотеке можно сократить переплату и вносить комфортные платежи, пояснил он.
Четыре мирных жителя пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область
Спортсмены из Котельников стали призерами турнира по рукопашному бою
Ликсутов: кондитерской фабрике «Бабаевский» исполнилось 220 лет
Еще 60 земельных тендеров провели в Подмосковье за неделю
Еще одну госуслугу оцифровали в Подмосковье
Воспитателю из Котельников присвоили почетное звание заслуженного работника
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте