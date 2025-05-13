Эксперт Епифанова: аренда квартиры стала выгоднее покупки жилья из-за высоких ипотечных ставок

В 2025 году снимать квартиру будет выгоднее, чем покупать. Об этом сайту «Газете.Ru» сообщила эксперт Агентства стратегических инициатив, сенатор Ольга Епифанова.

По словам специалиста, из-за высоких ставок ежемесячный платеж по ипотеке может вдвое превышать стоимость аренды жилья. Когда покупка станет выгоднее — предсказать трудно. Необходимо существенное снижение ставок, отметила Епифанова.

Наибольший разрыв между ипотекой и арендой будет в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах. В регионах с доступным жильем ситуация может отличаться, но высокие ставки сохранятся.

Эксперт подчеркнула: инвестировать лучше не в ипотеку, а в другие инструменты. Цены на недвижимость могут не вырасти, а снизиться. Покупка квартиры как инвестиция становится менее привлекательной.