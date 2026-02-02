Эксперт «Энергона» Гладков назвал неумение расставлять приоритеты причиной для отказа в повышении

В России работники часто стремятся к повышению и обсуждают этот вопрос с руководством. Однако есть несколько причин, по которым начальник может отказать в продвижении по карьерной лестнице. Подробнее рассказал директор департамента дистрибуции компании «Энергон» Артем Гладков в беседе с РИАМО .

По его словам, высокая продуктивность не всегда свидетельствует о наличии лидерских качеств. Лидерство определяется не личными достижениями, а способностью команды принимать методы и принципы руководителя. Важное умение лидера — делегирование задач и обеспечение их выполнения без постоянного вмешательства.

Вторая причина для отказа в повышении — неспособность к приоритизации задач. Если сотрудник не может самостоятельно определить приоритеты и организовать рабочий процесс, он еще не готов к управлению.

Отсутствие влияния на продуктивность команды также может стать причиной для отказа. Будущий лидер должен обладать авторитетом и уметь вовлекать коллег в достижение общих целей.