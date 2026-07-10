Эксперт ЕАЭС Халилов отметил, что неправильно спроектированные пространства могут снизить комфорт проживания

При выборе квартиры важно обращать внимание не только на площадь и расположение, но и на особенности планировки. Неправильно спроектированные пространства могут снизить комфорт проживания. Об этом «Известиям» рассказал автор пособия по оптимизации оргструктур ЕАЭС Егор Халилов.

Одним из признаков неудачной планировки эксперт назвал слишком большие коридоры, которые занимают много места, но не выполняют полезной функции. Грамотно спроектированные проходные зоны могут разделять приватную и общую части квартиры.

Еще одной проблемой являются проходные комнаты, которые часто встречаются в старом жилом фонде. По словам Халилова, такие помещения сложно использовать как спальню, кабинет или личное пространство, поскольку через них постоянно проходят другие жильцы.

Эксперт отметил, что спальни не должны открываться в гостиную или находиться у входной двери. Также нежелательно соседство спален с лифтом, мусоропроводом и другими шумными зонами.

Отсутствие мест для хранения также может стать проблемой. Если в квартире нет гардеробной, ниш под встроенные шкафы или других решений для размещения вещей, пространство постепенно заполняется мебелью, что уменьшает полезную площадь.

Халилов обратил внимание на уровень естественного освещения. Маленькие окна или расположение всех комнат на северной стороне могут сделать квартиру темной большую часть года.