Эксперт Джакония посоветовал убирать соль с поверхности смартфона после контакта с морской водой

Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «МегаФон» Александр Джакония рассказал URA.RU , как сохранить смартфон в рабочем состоянии во время летнего отдыха у моря. По его словам, технике угрожают не только вода, но и морская соль, песок, солнцезащитный крем и влажный воздух.

Джакония отметил, что маркировка IP (Ingress Protection) не гарантирует полной защиты смартфона от повреждений при контакте с морской водой. Устройства обычно тестируют с пресной водой в контролируемых условиях, а морская вода действует иначе — после высыхания соль остается на корпусе, динамиках, микрофонах и разъемах. Это может привести к проблемам с динамиком, зарядкой или появлению предупреждений о влаге в разъеме через несколько часов или дней.

Чтобы избежать повреждений от песка, эксперт рекомендует снять чехол, аккуратно стряхнуть песок и протереть корпус мягкой слегка влажной микрофиброй. Если песок попал в порт зарядки, стоит аккуратно постучать смартфоном по ладони разъемом вниз, но без резких движений. При проблемах с зарядкой лучше обратиться в сервис.

Также не стоит класть смартфон рядом с солнцезащитным кремом, маслами, мокрыми вещами и влажным полотенцем — они могут оставить жирную пленку на экране и кнопках.