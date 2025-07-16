Эксперт Доронкин отметил, что кредитные карты стали терять популярность среди россиян

Выдача кредитных карт идет на спад, потому что граждане России не хотят выплачивать проценты, которые могут достигать половины суммы долга. Кроме того, банки усилили меры по проверке клиентов. Об этом сообщил ИА НСН управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Михаил Доронкин.

«Банки стали сокращать лимиты по кредитным картам для заемщиков, которые не платят проценты, а пользуются ограниченным периодом. В условиях снижения спроса банкам интереснее заемщики, которые выходят за пределы этого периода», — объяснил специалист.

Доронкин добавил, что кредитные карты, в отличие от кредитов наличными, в июне не показали роста. Уже год наблюдается снижение количества выданных кредиток, а в денежном выражении этот тренд длится восемь месяцев. При этом средний лимит по карте, выпущенной в июне, достиг рекордного уровня.