Эксперт «Дом.ру» Торчинский: в 2025 году блогеры продолжат переход на российские ресурсы

Руководитель направления Movix Lab компании «Дом.ру» Евгений Торчинский обсудил в беседе с радио Sputnik тенденции на российском рынке телекоммуникаций в 2025 году.

Так, эксперт упомянул о повышении качества контента. Онлайн-кинотеатры будут разрабатывать оригинальные проекты и адаптировать популярные произведения, создавая кинематографические адаптации нового уровня с инновационными сценариями и современными режиссерскими решениями.

Из-за проблем с некоторыми зарубежными платформами блогеры продолжат мигрировать на российские ресурсы, что даст последним возможность расширить свое присутствие и предложить аудитории больше разнообразного контента.

В 2025 году ожидаются разработки специализированных чипов для обработки больших массивов данных с искусственным интеллектом. Эти нововведения ускорят создание новых продуктов и обновят существующие технологии во второй половине года. Использование нейросетей позволит повысить качество контента и персонализовать его для пользователей.