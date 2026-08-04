Эксперт Домрачева отметила, что школьная форма с «системой роста» позволяет адаптировать вещи к изменениям фигуры детей

Главный дизайнер бренда детской одежды BUNGLY Александра Домрачева в беседе с «Газетой.Ru» поделилась советами по выбору школьной формы, которая прослужит целый год.

По словам эксперта, важно обратить внимание на материал одежды. Она рекомендует выбирать форму из эластичного джерси на основе вискозы, так как этот материал хорошо выдерживает нагрузки.

Домрачева советует искать одежду с «системой роста», которая позволяет вещам адаптироваться к изменениям фигуры ребенка. Среди таких деталей — отвороты на брюках, регулируемые пояса, запас длины пиджаков и дополнительные пуговицы на лямках сарафанов, отметило ИА НСН.

Перед покупкой стоит проверить фурнитуру: насколько легко работает молния и не требуют ли кнопки чрезмерного усилия. Дизайнер также предложила родителям собрать капсулу, в которой вещи сочетаются между собой и используются по очереди.

Для мальчика это могут быть две пары брюк, жилет или пиджак и кардиган. Для девочки — сарафан или юбка, брюки и несколько рубашек или блузок. Комплект дополняют сменной обувью и двумя наборами одежды для физкультуры.

Кроме того, эксперт рекомендует обратить внимание на наличие гарантии у бренда. Если производитель дает гарантию на школьную коллекцию, значит, он уверен, что одежда рассчитана на ежедневную эксплуатацию в течение всего учебного года.