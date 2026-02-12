Эксперт девелоперской компании Сурматов назвал репутацию важным критерием при выборе застройщика

Коммерческий директор девелоперской компании РАЗУМ Тимур Сурматов поделился с «ФедералПресс» информацией о ключевых показателях, влияющих на формирование рейтинга надежности строительных компаний в России.

По его мнению, основными факторами являются финансовая стабильность, открытость процесса привлечения инвестиций и четкое выполнение договорных обязательств относительно сроков сдачи объектов.

«Важно наличие реализованных объектов и работающей инфраструктуры вокруг них», — отметил эксперт.

Он также указал на значимость корпоративного управления и прозрачности взаимодействия с клиентами. Современные покупатели недвижимости уделяют большое внимание не только цене, но и общей репутации застройщика.