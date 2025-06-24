Эксперт «Демографической платформы» Чесноков указал на изменение ролей в семье

Перераспределение ролей между мужчинами и женщинами в семейных отношениях значительно сказалось на демографии. Об этом заявил руководитель проекта «Демографическая платформа. РФ» Сергей Чесноков в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

«Изменение ролей мужчины и женщины в семье, конечно, сильно повлияло на демографию. В советское время женщин перенапрягли, получалось, что женщина должна быть и в семье, и работать, и все должна успевать», — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас задача состоит в том, чтобы найти баланс и разработать эффективные подходы, учитывающие интересы обоих полов. Необходимо, чтобы граждане вновь почувствовали себя ответственными хозяевами собственной страны, а в вопросах демографии важную роль должна сыграть самоорганизация общества, высказался общественник.