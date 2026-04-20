Эксперт Day Sonic Асмян рассказала, что фен с функцией ионизации делает волосы более гладкими и послушными

Директор по маркетингу бренда техники для ежедневного ухода и укладки волос Day Sonic Алена Асмян рассказала «Газете.Ru» , что мощный фен с высокой температурой может вредить волосам.

Эксперт отметила, что долгое время существовало мнение: чем мощнее фен, тем лучше. Однако на практике высокая температура сушит волосы, повреждая их структуру. Даже при использовании термозащиты могут появиться сухость, ломкость и потеря блеска.

Асмян подчеркнула, что сегодня акцент смещается с температуры на поток воздуха. Вместо агрессивного нагрева важен мягкий и быстрый отвод влаги за счет сильного воздушного потока. Она рекомендовала обратить внимание на функцию ионизации, которая помогает восстановить баланс и делает волосы более гладкими и послушными.

Важно также учесть наличие насадок: концентратор помогает направить поток воздуха точно на прядь, а диффузор бережно раскрывает текстуру волос.

При выборе фена следует ориентироваться не только на характеристики, но и на ощущения, которые он создает. Например, бесщеточный мотор обеспечивает тишину, долговечность и мощный поток воздуха без перегрева.

Асмян призвала выбирать фен с гибкими настройками температуры и скорости, а также не забывать о защите от перегрева и функции автоотключения.