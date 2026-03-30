Эксперт Cornerstone Быханов заявил, что ближайшие месяцы станут периодом серьезной перестройки рынка труда

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik рассказал о мерах, которые бизнес рассматривает в условиях экономической нестабильности.

Многие промышленные предприятия обдумывают переход на трехдневную рабочую неделю. По словам эксперта, с 1 апреля машиностроение может перейти на сокращенный режим работы. «Бизнес заранее готовится к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда», — отметил Владислав Быханов.

Стратегия компаний заключается в том, чтобы пережить летний период, традиционно отличающийся снижением деловой активности.

На рынке труда также обсуждается новая волна сокращений. Эксперт обращает внимание на возвращение практик, характерных для экономики 1990-х годов, таких как неформальные выплаты.

«Если у бизнеса нет оборота, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем», — предупредил Быханов.

В малом бизнесе ситуация особенно сложная. Предприниматели массово сдают кассовые аппараты, что говорит о временном прекращении работы или серьезном сокращении деятельности.

По мнению эксперта, ближайшие месяцы станут периодом серьезной перестройки рынка труда. Компании будут одновременно сокращать расходы, пересматривать численность персонала и искать новые модели работы.