Эксперт Cornerstone Быханов заявил, что ближайшие месяцы станут периодом серьезной перестройки рынка труда
Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik рассказал о мерах, которые бизнес рассматривает в условиях экономической нестабильности.
Многие промышленные предприятия обдумывают переход на трехдневную рабочую неделю. По словам эксперта, с 1 апреля машиностроение может перейти на сокращенный режим работы. «Бизнес заранее готовится к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда», — отметил Владислав Быханов.
Стратегия компаний заключается в том, чтобы пережить летний период, традиционно отличающийся снижением деловой активности.
На рынке труда также обсуждается новая волна сокращений. Эксперт обращает внимание на возвращение практик, характерных для экономики 1990-х годов, таких как неформальные выплаты.
«Если у бизнеса нет оборота, платить зарплату в прежнем объеме просто нечем», — предупредил Быханов.
В малом бизнесе ситуация особенно сложная. Предприниматели массово сдают кассовые аппараты, что говорит о временном прекращении работы или серьезном сокращении деятельности.
По мнению эксперта, ближайшие месяцы станут периодом серьезной перестройки рынка труда. Компании будут одновременно сокращать расходы, пересматривать численность персонала и искать новые модели работы.