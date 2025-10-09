Эксперт Cornerstone Быханов рассказал о двух подходах к построению карьеры

Управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью радио Sputnik рассказал о принципах внутреннего роста и его преимуществах.

По словам эксперта, внутренний рост позволяет сотрудникам получать новые знания и навыки, расширять зону ответственности и улучшать компетенции, а компании — иметь лояльных сотрудников, снижать текучку кадров и повышать эффективность бизнеса.

Быханов рассказал о двух подходах к построению карьеры:

— Принцип «елочки» предполагает продвижение по профессиональным линиям с чередованием должностей в разных подразделениях.

— Принцип «Макдоналдса» поощряет мобильность сотрудников, предоставляя возможность переехать в другой город и занять руководящую должность.

Ротация и поликарьера также способствуют расширению возможностей сотрудников. Ротация позволяет приобретать опыт работы в разных областях, а поликарьера подразумевает наличие нескольких профессиональных ролей одновременно или последовательно.

Для успешной реализации внутренней модели развития компаниям рекомендуется создавать программы наставничества и коучинга, проводить оценку эффективности сотрудников и стимулировать инициативность.