Эксперт CORNERSTONE Быханов перечислил способы увеличения дохода для врачей и учителей

Врачи и учителя часто ищут дополнительные пути повышения своего заработка. Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в интервью радио Sputnik поделился эффективными стратегиями для представителей этих профессий.

Для учителей перспективным направлением может стать онлайн-образование.

«Многие платформы предлагают возможность преподавания онлайн, что позволяет зарабатывать дополнительные деньги без необходимости покидать основное место работы», — отметил Быханов.

Врачи могут увеличить свой доход через телемедицину. На одной из доступных платформ специалисты могут зарабатывать до 50 000 рублей в месяц за проведение онлайн-консультаций.

Эксперты советуют планировать минимум два источника дохода. Это может быть дополнительный заработок в виде подработки, фриланса или инвестиций. Врачи могут заниматься частной практикой, а учителя — проводить частные уроки.

По мнению Быханова, каждому человеку нужно иметь как минимум две профессии, которые могут приносить доход. Еще один вариант дополнительного заработка — ведение тематических каналов.

Пассивный доход также может стать способом увеличения заработка. Это может быть доход от инвестиций, сдачи недвижимости в аренду или создания онлайн-курсов. Например, врачи могут создавать онлайн-курсы по медицине, а учителя — по педагогике.