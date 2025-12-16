Эксперт CORNERSTONE Быханов отметил, что наиболее сложная ситуация с премиями сложилась в строительной отрасли

К концу 2025 года многие российские компании объявили о сокращении или полной отмене ежегодных премий, известных как 13-я зарплата. Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в эксклюзивном комментарии для Life.ru подчеркнул, что большинство сотрудников смирились с ситуацией, так как страх потерять рабочее место оказался сильнее желания получать дополнительные выплаты.

Быханов отметил, что наиболее сложная ситуация сложилась в строительной отрасли, где премии были сокращены повсеместно из-за уменьшения объемов работ. В металлургии и машиностроении проблема усугубляется переводом сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. В финансовом секторе обещанные бонусы часто вызывают сомнения у работников.

Он подчеркнул, что ситуация, когда работодатель отказывается от обещанных бонусов, создает серьезные правовые вопросы.