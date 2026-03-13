Эксперт CORNERSTONE Быханов назвал поддержание высокого уровня внутренней культуры социальной ответственностью бизнеса

В современном обществе любая оплошность компании или высказывание сотрудника может привести к серьезным репутационным потерям. Как предотвратить подобные ситуации, рассказал управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в интервью радио Sputnik .

По словам эксперта, из-за «культуры отмены» компании рискуют потерять доверие клиентов, столкнуться со снижением лояльности персонала и утратой деловой репутации. Быханов рекомендовал более ответственно подходить к рабочим коммуникациям и публикациям.

«Современные технологии позволяют мгновенно распространять любую информацию, включая рабочие сообщения, выложенные в онлайн-пространстве. Это создает новые риски для организаций, поскольку одно неудачное высказывание или обсуждение могут вызвать общественное осуждение и негативно повлиять на репутацию фирмы», — подчеркнул Быханов.

Кроме того, эксперт отметил важность внимания к психическому здоровью сотрудников. Он считает, что бизнес-лидеры должны использовать услуги профессиональных психологов для выявления и предотвращения проблем в коллективе.

«Теперь руководителям важно уделять внимание психическому здоровью коллектива. Использование услуг профессиональных психологов позволяет выявлять скрытые проблемы и предотвращать возможные негативные последствия, такие как резкий спад производительности или конфликтные ситуации», — пояснил Быханов.

Таким образом, социальная ответственность бизнеса включает заботу о сотрудниках и поддержание высокого уровня внутренней культуры.