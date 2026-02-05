Эксперт Чукина рассказала, что «эффект невидимки» снижает шансы удаленных сотрудников на карьерный рост

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина сообщила РИАМО , что удаленные сотрудники могут проигрывать в карьерной гонке тем, кто работает в офисе, из-за «эффекта невидимки».

По ее словам, физическое отсутствие в офисе может сделать достижения менее заметными. Руководители инстинктивно делегируют задачи тем, кого видят каждый день.

«Даже если в отчетах ваши показатели выше, "эффект невидимки" перевешивает эти сухие цифры», — привела слова Чукиной газета «Петербургский дневник».

Эксперт также подчеркнула, что удаленные сотрудники находятся вне информационной повестки своих коллег. Они лишены доступа к неформальному общению, где часто рождаются важные новости и решения.

«Самые важные новости и решения часто рождаются в неформальном общении — за обедом или в коридоре. Удаленные сотрудники лишены доступа к таким разговорам и рискуют опоздать с реакцией или упустить важный контекст», — добавила специалист.