Эксперт «Читай-города» Касенова заявила, что усиление зависимости книжного ретейла от маркетплейсов не ожидается

Коммерческий директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова напомнила о действии льготной ставки НДС на уровне 10% для книжной продукции. Об этом сообщило ИА НСН .

Как пояснила специалист, сейчас книги могут дорожать вследствие увеличения производственных расходов и оптовых цен издательства.

«На текущий момент мы не повышаем цены на книги в связи с изменениями налогового законодательства», — отметила эксперт.

По ее словам, новая налоговая политика негативно скажется преимущественно на небольших продавцах, работающих через крупные онлайн-площадки. Касенова также указала на отсутствие прогнозов по усилению зависимости книжного ретейла от маркетплейсов.