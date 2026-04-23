Эксперт Чирикова отметила, что сменить УК в многоквартирном доме можно только после общего собрания собственников

Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала RT , что смена управляющей компании (УК) возможна только через проведение общего собрания собственников.

Есть четыре основания для смены УК. Среди них — инициатива собственников, нарушение договора текущей УК, договор по открытому конкурсу (отказ возможен по истечении каждого года), а также аннулирование лицензии УК либо исключение дома из реестра (в этом случае собрание созывает муниципалитет).

По словам эксперта, запрета менять УК чаще раза в год в Жилищном кодексе РФ нет, но ограничения могут быть в договоре. Договор действует от года до пяти лет, если его заключили на общем собрании, и от года до трех лет — по конкурсу. Если не подано заявление о прекращении, договор продлевается автоматически.

Как отметила Чирикова, алгоритм смены УК включает проверку действующего договора, даты заключения, основания выбора прежней УК и факта автопродления по ч. 6 ст. 162 ЖК РФ. Также важен подбор новой организации и проверка ее лицензии через ГИС ЖКХ (работает только в пределах своего субъекта РФ). Затем следует инициировать собрание любым собственником или письменное требование владельцам с долей от 10% голосов к действующей УК о проведении собрания.

Сообщение о собрании должно быть отправлено не позднее чем за 10 дней до даты. Кворум правомочен при более чем 50% голосов от общего числа, а для выбора новой УК нужно набрать более половины от всех собственников дома.

Новая УК приступает к работе с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ, а прежняя за три рабочих дня передает документацию, ключи, коды доступа и оборудование.