Эксперт Чирикова отметила, что сменить УК в многоквартирном доме можно только после общего собрания собственников
Старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Чирикова рассказала RT, что смена управляющей компании (УК) возможна только через проведение общего собрания собственников.
Есть четыре основания для смены УК. Среди них — инициатива собственников, нарушение договора текущей УК, договор по открытому конкурсу (отказ возможен по истечении каждого года), а также аннулирование лицензии УК либо исключение дома из реестра (в этом случае собрание созывает муниципалитет).
По словам эксперта, запрета менять УК чаще раза в год в Жилищном кодексе РФ нет, но ограничения могут быть в договоре. Договор действует от года до пяти лет, если его заключили на общем собрании, и от года до трех лет — по конкурсу. Если не подано заявление о прекращении, договор продлевается автоматически.
Как отметила Чирикова, алгоритм смены УК включает проверку действующего договора, даты заключения, основания выбора прежней УК и факта автопродления по ч. 6 ст. 162 ЖК РФ. Также важен подбор новой организации и проверка ее лицензии через ГИС ЖКХ (работает только в пределах своего субъекта РФ). Затем следует инициировать собрание любым собственником или письменное требование владельцам с долей от 10% голосов к действующей УК о проведении собрания.
Сообщение о собрании должно быть отправлено не позднее чем за 10 дней до даты. Кворум правомочен при более чем 50% голосов от общего числа, а для выбора новой УК нужно набрать более половины от всех собственников дома.
Новая УК приступает к работе с даты внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ, а прежняя за три рабочих дня передает документацию, ключи, коды доступа и оборудование.