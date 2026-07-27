Эксперт Чихринова рассказала, как безопасно откачать воду из погреба

Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова объяснила, как действовать при затоплении подвала или погреба и когда нужен дренажный насос, передает RT .

Во время сильных и затяжных ливней подвалы, погреба, гаражи и технические помещения могут оказаться под угрозой затопления. Если вода поднялась до розеток или распределительных коробок, сначала нужно отключить электроснабжение на главном щите дома. Если сделать это безопасно нельзя, следует вызвать аварийную службу.

Чихринова пояснила, что после отключения электричества нужно оценить уровень подтопления и найти источник воды. Если она продолжает поступать через дренаж, ливневую канализацию, трещины или дверной проем, сначала надо устранить причину. При небольшом объеме воду можно убрать вручную или строительным пылесосом с функцией сбора жидкости.

При сильном подтоплении эксперт посоветовала использовать дренажный насос. Для чистой или слабозагрязненной воды подходят большинство бытовых моделей, а при большом количестве песка, ила или мусора нужны насосы для сильнозагрязненной воды.

При высоком уровне грунтовых вод воду не стоит откачивать сразу полностью, так как это может усилить давление грунта на стены и пол. После откачки помещение нужно быстро просушить, а включать технику и электроинструменты можно только после проверки и полного высыхания электросети. Чтобы снизить риск новых подтоплений, Чихринова посоветовала заделать дефекты гидроизоляцией, наладить дренаж вокруг здания и отвод дождевой воды от фундамента.