Эксперт Черемисин посоветовал при выборе санатория опираться на диагноз и рекомендации врача
При выборе санатория в первую очередь нужно учитывать диагноз и рекомендации лечащего врача. Об этом URA.RU заявил замдиректора санатория «Геолог» Дмитрий Черемисин.
Эксперт рекомендует проверить пять ключевых факторов. Среди них — лечебный профиль учреждения (специализация на вашем заболевании), наличие природных факторов — собственной минеральной воды, грязей или подходящего климата, состав программы (какие процедуры входят в стоимость), а также квалификацию специалистов (наличие врачей узких профилей) и диагностическую базу для обследований на месте.
К самым востребованным процедурам эксперт отнес грязелечение, физиотерапию, бальнеотерапию, массаж, иглорефлексотерапию и гирудотерапию.