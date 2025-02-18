Эксперт Чечулин: быстрая потеря заряда телефона на морозе говорит об износе батареи

Работа смартфона на морозе ухудшается из-за потери емкости аккумулятора. Чтобы сохранить заряд, нужно закрывать лишние приложения, включать режим экономии энергии и отключать Wi-Fi, Bluetooth. Об этом рассказал руководитель Международного центра цифровой криминалистики СПб ФИЦ РАН Андрей Чечулин в эфире телеканала «Санкт-Петербург» .

По словам специалиста, если телефон быстро разряжается на холоде, это может указывать на износ аккумулятора. Перед выходом на улицу лучше полностью зарядить устройство и носить его в кармане, а не в сумке. Чехол с несколькими слоями поможет защитить телефон от холода. После возвращения с мороза не стоит сразу подключать телефон к зарядке, чтобы избежать конденсата, добавил Чечулин.