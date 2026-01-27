Эксперт Быханов рассказал, что компании стали чаще отказываться нанимать курящих сотрудников

Управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил, что все больше компаний отказываются принимать на работу курящих сотрудников. По его словам, уже половина клиентов не рассматривает таких кандидатов.

Быханов отметил, что перекуры могут снижать дисциплину, разрушать корпоративную культуру и увеличивать скрытые издержки. Если компетенции кандидатов одинаковы, работодатели отдают предпочтение тем, кто не курит.

По последним данным Минздрава, около 18,6% россиян старше 15 лет продолжают курить. В некоторых секторах, таких как услуги и строительство, эта цифра достигает 25–30%.

«Для бизнеса это дополнительная зона неопределенности: сплетни, критика руководства и „свои правила“, все чаще рождающиеся именно в курилке», — привел слова специалиста сайт «Известия».

Компании меняют свою политику в ответ на эти проблемы. Некоторые вводят полный запрет на курение в офисах и отказываются от курилок, а другие начинают предпочитать некурящих кандидатов на позициях, где важны дисциплина и командная работа.

Для курящих сотрудников важно продемонстрировать высокий уровень самоконтроля и готовность соблюдать корпоративные правила, чтобы не влиять на рабочий процесс. Быханов подчеркнул, что честность важнее, чем попытки скрыть факт курения на собеседовании.