Эксперт Быханов назвал июль одним из ключевых месяцев для бизнеса
Генеральный директор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов заметил, что июль для многих отраслей остается одним из самых продуктивных месяцев года, сообщает Sputnik.
Распространенный стереотип о том, что летом сотрудники работают хуже, не имеет универсального подтверждения. Быханов рассказал, что снижение эффективности часто связано не с реальным спадом, а с изменением привычного ритма жизни.
По его словам, середина лета для многих компаний остается периодом высокой деловой активности. Еще несколько лет назад июль считался временем, когда сотрудников старались не отправлять в длительные отпуска, поскольку бизнес входил в активную фазу выполнения годовых планов.
Быханов отметил, что особенно важен июль для нефтяной промышленности, горно-металлургического сектора, строительства, сельского хозяйства и производства напитков. В этих сферах в середине лета идет разгар сезона, активная фаза проектов, выполнение производственных задач и подготовка следующих этапов развития.
Эксперт добавил, что летом многие компании начинают формировать бюджеты на следующий год, подводят итоги первого полугодия, определяют приоритеты, планируют инвестиции и принимают стратегические решения.