Эксперт Быханов: компаниям нужно развивать наставничество для привлечения кадров

В условиях нехватки специалистов вопрос привлечения и удержания кадров становится особенно актуальным. Наставники могут помочь решить эту задачу. Таким мнением поделился управляющий партнер рекрутинговой компании Владислав Быханов в интервью радио Sputnik .

По мнению эксперта, наставник — это не просто хороший работник, а своего рода коуч или духовный лидер, чья задача — передать ценности компании.

Быханов отметил, что компании должны быть заинтересованы в развитии наставничества, так как оно помогает обучать новых сотрудников и работать с действующими. Он также подчеркнул важность взаимодействия между учеником и наставником и предупредил о возможных проблемах, если этот процесс будет принудительным.

Главная ценность работы с наставником заключается в преемственности и трансляции ценностей компании. Основная задача — раскрыть таланты молодых сотрудников и интегрировать их в «основной состав», подытожил собеседник.