Эксперт BUNGLY Домрачева рассказала, что оттенки синей волны и зелени стали трендом весны 2026 года

Креативный директор BUNGLY Александра Домрачева в интервью «Газете.Ru» обозначила ключевые тренды предстоящего сезона. По ее словам, мир черпает вдохновение из океана, что отражается в водных фактурах, струящихся силуэтах и оттенках синей волны и зелени.

Эксперт подчеркнула, что силуэты, словно вышедшие из воды, становятся все более популярными. Среди них — жатый атлас, плиссировка и эффект мокрой поверхности.

Домрачева также отметила, что в тренде будут вещи с матовой фактурой, акварельными разводами и эффектом жатой бумаги. Кроме того, она обратила внимание на сложный, но понятный крой одежды.

По словам креативного директора, экономический и культурный подъем Африки, Латинской Америки и стран БРИКС привел к взрыву цвета и тактильности в гардеробе. Сочные, но не агрессивные оттенки, такие как оранжевый, бежевый, травяной зеленый и небесный голубой, создают палитру хорошего настроения.