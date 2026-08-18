Эксперт Булах рекомендовала проводить нейропсихологическую диагностику для левшей в детском возрасте

Нейропсихолог Ольга Булах в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что левшам следует проводить нейропсихологическую диагностику в детстве. Это поможет выявить возможные сложности и особенности в развитии ребенка.

Специалист отметила, что у левшей могут возникать трудности с письмом, чтением и пространственным представлением. Она подчеркнула, что важно оценить, насколько ребенок адаптирован к образовательной системе и взаимодействию с другими детьми. Если возникают сложности, необходимо провести комплексную оценку с нейропсихологической точки зрения.