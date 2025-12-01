Эксперт бренда Symphony Клокол рассказала о способности солнечных лучей «съедать» цвет текстиля

Чтобы полотенца, постельное белье, скатерти и шторы прослужили долго, важно правильно за ними ухаживать. Подробнее рассказала эксперт бренда косметики по уходу за одеждой Symphony Виктория Клокол в беседе с « Газетой.ru ».

Она обратила внимание на правильный выбор средств для стирки.

«Лучше выбирать современные гели-концентраты, совмещающие сразу несколько функций. Они эффективно очищают ткань даже при низких температурах, сохраняют ее мягкость, содержат nano-энзимы для защиты структуры волокон и придают приятный аромат», — предложила специалист.

Она также посоветовала не перегружать стиральную машину. Переполненный барабан — частая причина преждевременного старения текстиля.

Как пояснила Клокол, не менее важна правильная сушка. Так, прямые солнечные лучи могут «съедать» цвет, а горячий воздух — делать ткань жесткой. Оптимально сушить изделия в тени, на свежем воздухе, хорошо встряхивая и расправляя их.