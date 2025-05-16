Эксперт бренда Sokolov Торопова посоветовала выбирать сумки из текстурированной кожи с жестким каркасом

Специалист подчеркнула важность проверки металла фурнитуры: надежный замочек легко открывается и плотно закрывается, вес деталей ощутимый. Швы должны быть идеально ровными, подкладочная ткань гладкой и ровно пришитой, отметила эксперт.

Важно, чтобы сумка сохраняла свою форму при легком сжатии, а ручки прочно крепились. Торопова посоветовала отдавать предпочтение изделиям из текстурированной кожи с жесткой конструкцией каркаса. Полезно удостовериться в составе материала и попросить сертификат качества товара.