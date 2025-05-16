Эксперт бренда Sokolov Торопова посоветовала выбирать сумки из текстурированной кожи с жестким каркасом

Руководитель направления «Кожгалантерея» марки Sokolov Марина Торопова в интервью сайту «Известия» поделилась секретами выбора качественной сумки.
Специалист подчеркнула важность проверки металла фурнитуры: надежный замочек легко открывается и плотно закрывается, вес деталей ощутимый. Швы должны быть идеально ровными, подкладочная ткань гладкой и ровно пришитой, отметила эксперт.
Важно, чтобы сумка сохраняла свою форму при легком сжатии, а ручки прочно крепились. Торопова посоветовала отдавать предпочтение изделиям из текстурированной кожи с жесткой конструкцией каркаса. Полезно удостовериться в составе материала и попросить сертификат качества товара.
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