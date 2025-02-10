Эксперт Брейкин посоветовал брать из приюта собак не старше четырех месяцев

Новичкам следует брать из приюта собак в оптимальном возрастном диапазоне — от двух до четырех месяцев. В этот момент щенок проходит активную фазу социализации и легче адаптируется к новому окружению. Об этом рассказал «ФедералПресс» лектор российского общества «Знание» и старший тренер МОО ССРДЖ «КФЦ „Фаринг Фанг“ Алексей Брейкин.

Он отметил, что в первые месяцы жизни у питомца формируются привязанности, поэтому он лучше поддается дрессировке, что облегчает взаимодействие с ним в будущем. Взрослая собака из приюта может оказаться асоциальной и проявлять агрессию, разрушая все вокруг в состоянии стресса. Это усложняет ее адаптацию к жизни с людьми.

«Брать взрослую собаку из приюта — серьезный шаг, требующий понимания всех рисков. Если у вас нет опыта работы с собаками с трудным прошлым, лучше выбирать щенка, а не взрослого питомца», — посоветовал эксперт.

Брейкин добавил, что породистые собаки обладают предсказуемым характером, в то время как метисы и дворняги могут унаследовать непредсказуемые черты.