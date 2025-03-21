Эксперт Бондарь: за хранение вещей в подъезде грозит штраф до 15 тысяч рублей

За оставленные в подъезде личные вещи жильцов могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа размером от пяти до 15 тысяч рублей. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в интервью «Москве 24» .

Специалист объяснил, что это связано с правилами противопожарной безопасности, которые запрещают загромождать эвакуационные пути и выходы.

«Вещи могут создать препятствия для эвакуации в случае пожара и нарушить безопасность жильцов, так как могут быть легковоспламеняющимися», — добавил эксперт.

Чтобы избежать штрафов и конфликтов с соседями, Бондарь рекомендует хранить вещи в специально отведенных местах, например, в колясочных или других зонах, обозначенных для хранения. Если таких мест нет, жильцы могут организовать их через общее собрание собственников.