Эксперт Блинкин раскритиковал инициативу депутатов по изменению дорожной разметки

В Госдуме предложили внести изменения в техническую сторону организации дорожного движения, сделав дорожную разметку менее скользкой. Соответствующую инициативу направил Минтрансу первый заместитель руководителя фракции «Справедливая Россия - За Правду» Дмитрий Гусев. Однако эксперт по градостроительству, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Михаил Блинкин в разговоре с ИА НСН раскритиковал идею депутата.

По мнению специалиста, это предложение является неуместным, потому что вопрос должен рассматриваться исключительно профессионалами отрасли.

«Депутаты вмешиваются в вопросы технического регулирования, еще и связанные с организацией дорожного движения. Фигня в кубе! Есть технический комитет при Госстандарте, есть профессиональные кафедры, которые занимаются этим вопросом. Зачем сюда лезть депутатам? Такая глупость, стыдоба!» — высказался Блинкин.

По словам эксперта, любые подобные инициативы требуют глубокого анализа и обсуждения среди специалистов, поскольку решение вопросов такого характера требует глубоких познаний и опыта в области проектирования дорог и транспортной инфраструктуры.